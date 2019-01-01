قرض بـ50 مليون للعراقيين للبناء في ارض سكنية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الأحد عن منح قروض 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء في قطعة ارض سكنية.

ويعاني العراق من أزمة سكن مع النمو في عدد السكان الذي تجاوز 38 مليون نسمة وفق تقديرات حكومية في ظل عدم إجراء إحصاء سكاني منذ سنوات عدة.

وقال المصرف في بيان إنه تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء في قطعة ارض سكنية باسمه على وجه الاستقلال أو بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف.

واشترط المصرف تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يروم البناء في قطعة الأرض.

وتشير إحصاءات حكومية الى أن عدد العراقيين الذين لا يمتلكون مساكن يصل الى أكثر من مليوني شخص لاسيما في بغداد والبصرة ونينوى بوصفها أكثر المحافظات سكاناً.