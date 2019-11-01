النفط العراقية: لم نتكبد اي خسائر جراء الاحتجاجات

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، ان البلاد لم تتكبد اي خسائر جراء الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق مختلفة من العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي.

وقطع المتظاهرون عدة طرق مؤدية الى مواقع وحقول نفطية فيما توقفت بعض الموانئ لوقف العمل.

وفال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن "الإنتاج والتصدير مستمر وبصورة مستقرة دون أية عراقيل اثر المظاهرات التي تشهدها البلاد رغم أن المواطنين تظاهروا قرب حقول نفطية في محافظة البصرة".

وتابع جهاد، ان "العمل مستمر في الحقول النفطية بجميع المحافظات دون الإخلال في حجم الانتاج النفطي".

واضاف ان "هناك حرصاً من قبل المتظاهرين بعدم التعرض للعاملين وللقطاع النفطي".

واشار إلى أن" الوزارة استجابت للكثير من الطلبات بخصوص التوظيف وتحسين الخدمات وقامت بتوفير أكثر من 2800 درجة وظيفية".

سوار احمد