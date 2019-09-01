صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين في العراق

اربيل (كوردستان 24)- اعلن مصرف الرافدين، عن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وتتراوح مبالغ القروض مابين 3 و5 و8 و10 ملايين دينار.

وقال مصرف الرافدين في بيان لمكتبه الإعلامي، إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 2300 متقاعد.

وأضاف ان صرف سلف المتقاعدين تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.