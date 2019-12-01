أربيل (كوردستان 24)- قال مصدران تجاريان، اليوم الأربعاء إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف تحميل يناير كانون الثاني بعلاوة حوالي 90 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي من خلال عطاء فوري.

ونقلت رويترز عن المصدرين أن من المرجح أن يكون المشتري شركة يونيبك الصينية. وأضافا أن الشحنة كانت معروضة للتحميل في الفترة من 29 إلى 31 يناير كانون الثاني.

وقبل هذا، جرى تداول خام البصرة الخفيف تحميل ديسمبر كانون الأول بعلاوة بين دولار ودولار ونصف الدولار فوق سعر البيع الرسمي في السوق الفورية.