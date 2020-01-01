مال واعمال

عشرات موظفي النفط الأمريكيين يستعدون لمغادرة العراق

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
   |   
عشرات موظفي النفط الأمريكيين يستعدون لمغادرة العراق
يقول مسؤولون نفطيون عراقيون إن الإجلاء لن يؤثر على العمليات ولا الإنتاج أو الصادرات – صورة ارشيفية
العراق قاسم سليماني نفط البصرة ابو مهدي المهندس

أربيل (كوردستان 24)- يستعد العشرات من الموظفين الأمريكيين في شركات النفط الأجنبية لمغادرة العراق بعدما أعلنت واشنطن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد فجر اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في شركات النفط إن العشرات من موظفيها من حملة الجنسية الأمريكية في مدينة البصرة النفطية يستعدون لمغادرة البلاد يوم الجمعة.

يأتي هذا بينما ناشدت السفارة الأمريكية في بغداد جميع المواطنين مغادرة العراق فورا.

ويقول مسؤولون نفطيون عراقيون إن الإجلاء لن يؤثر على العمليات ولا الإنتاج أو الصادرات.

معارض مصورة ذات صلة
موضوعات ذات صلة
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة