عشرات موظفي النفط الأمريكيين يستعدون لمغادرة العراق

أربيل (كوردستان 24)- يستعد العشرات من الموظفين الأمريكيين في شركات النفط الأجنبية لمغادرة العراق بعدما أعلنت واشنطن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد فجر اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في شركات النفط إن العشرات من موظفيها من حملة الجنسية الأمريكية في مدينة البصرة النفطية يستعدون لمغادرة البلاد يوم الجمعة.

يأتي هذا بينما ناشدت السفارة الأمريكية في بغداد جميع المواطنين مغادرة العراق فورا.

ويقول مسؤولون نفطيون عراقيون إن الإجلاء لن يؤثر على العمليات ولا الإنتاج أو الصادرات.