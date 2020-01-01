العراق يطلق سلفاً تكميلية تصل الى 25 مليوناً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي اليوم السبت عن اطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين خمسة الى 25 مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف، وعبر بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، انه "تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لأكثر من 300 موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد".

وأوضح البيان أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل الإجراءات القانونية كافة لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ت: ي ع