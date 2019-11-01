كوردستان تستثني سبع دوائر من القطع المبرمج للكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء بإقليم كوردستان، عن استثناء سبع دوائر ومؤسسات من القطع المبرمج مع انخفاض ساعات التجهيز بفعل الطلب المتزايد.

وتواجه مدن الإقليم نقصا في الطاقة الكهربائية حيث يعتمد اغلب السكان على المولدات الخاصة في وقت تعجز فيه المنظومة الوطنية عن تلبية الطلب.

وقالت وزارة الكهرباء في قرار يحمل توقيع الوزير، إنه تقرر عدم شمول المستشفيات الحكومية ودوائر الماء والمطارات والمصارف والجوازات ودوائر البطاقة الوطنية والنقاط الحدودية بالقطع المبرمج للطاقة "من أجل المصلحة العامة والتوزيع العادل".

وغالباً ما تتدهور إمدادات الكهرباء خلال الشتاء وأحياناً في الصيف مع الطلب المتزايد الذي يفوق القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة في الإقليم.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في إقليم كوردستان أسباب خفض ساعات تجهيز الطاقة في عموم المناطق في جلسة يوم الأربعاء المقبل.

وسبق أن أرجع وزير الكهرباء كمال محمد صالح أسباب تراجع الإمدادات الى التجاوزات على المنظومة الوطنية وعدم الترشيد في الاستهلاك.