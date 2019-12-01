سندات العراق الدولارية تهبط بعد اغتيال سليماني

أربيل (كوردستان 24)- تراجعت السندات السيادية العراقية المقومة بالدولار حوالي سنت واحد يوم الجمعة بعد ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قائد عسكري إيراني كبير في مطار بغداد، في تصعيد حاد للتوترات بأنحاء المنطقة.

وسجلت سندات العراق المستحقة في 2023 أكبر تراجع، إذ انخفضت 1.075 سنت في الدولار ليجري تداولها عند 101.55 سنت. ونزل إصدار 2028 بمقدار 0.8 سنت إلى 96.78 سنت.

وكلا الإصدارين متداول عند أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، وفقا لبيانات رفينيتيف.