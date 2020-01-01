الدولار يسجل انخفاضاً بعد تلاشي "شبح الحرب"

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الدولار اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً بعد تراجع التراشق والتهديدات والتصريحات بين واشنطن وطهران.

وبلغ سعر صرف فئة 100 دولار في بغداد 122 ألف دينار، فيما تم تسجيل فارق بسيط في أسواق عديدة داخل بغداد نفسها وفي مناطق أخرى.

ففي بورصة الكفاح بالعاصمة العراقية بلغ سعر الصرف 122 ومئة دينار، أما في الحارثية فقد بلغ السعر 122 ألفاً و150 ديناراً.

وفي محافظة البصرة بلغ السعر 122 ألفاً و400 دينار، أما في أربيل وباقي مدن إقليم كوردستان فقد بلغ السعر 122 و300 دينار.

وتم ايضاً تسجيل فارق بسيط في السعر بمدن إقليم كوردستان.

وارتفع سعر الدولار عقب الغارة الأمريكية التي قتل خلالها الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، لكن الأسعار بدأت تستقر بعد تراجع التوتر في المنطقة.