الرافدين يعلن استمرار تحويل رواتب "متقاعدي الخارج"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي في العراق الأحد عن استمراره في تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج عن طريق فروعه في خارج البلاد.

وقال المصرف في بيان له إن "هناك متقاعدين متواجدين في بعض الدول وان المصرف مستمر في تحويل رواتبهم الى فروعنا في عمان وبيروت وأبو ظبي وصنعاء والبحرين وفق ضوابط وإجراءات قانونية".

وأشار الى ازدياد أعداد المتقاعدين الذين يتم تحويل رواتبهم الى الخارج، مبيناً أنه يحرص على استخدام التكنولوجيا المتطورة التي تواكب نظيرتها من المصارف العالمية.