بالصور | أضخم مشروع بـ"مدينة العنكبوت" يدخل مرحلة جديدة

أربيل (كوردستان 24)- دخل جزء من مشروع (شارع 150 متر) الاستراتيجي في أربيل الى مرحلة الإكساء بوصفه واحداً من اضخم المشاريع في إقليم كوردستان.

وشارع 150 متر، هو الطريق السادس الذي يحيط بالمدينة على شكل دائرة، وبدأ العمل به ضمن خمس مراحل وبكلفة 131 مليون دولار.

وأعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان في بيان، إن العمل في مشروع شارع 150 متواصل وأن جزءاً منه دخل مرحلة الإكساء.

وبدأ إقليم كوردستان في استئناف العمل في مشاريع عمرانية كثيرة توقفت بسبب الحرب ضد داعش والأزمة المالية التي أعاقت اقتصاد الإقليم.

والشوارع الرئيسية في أربيل هي 30 و40 و60 و100 فضلاً عن طريق 120 الذي افتتح في الآونة الأخيرة. وتشير هذه الأرقام الى عرض الطرق بالمتر.

وبسبب طريقة تقسيم الطرق التي تحيط بالمدينة على شكل حلقات فان البعض بات يطلق على أربيل اسم "مدينة العنكبوت" نظرا للمشهد الذي تبدو عليه المدينة من السماء.