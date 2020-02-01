"تلاعب واختلاس".. النزاهة تكشف "فساداً مليونياً" بدائرة للتقاعد

أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط حالات تلاعب واختلاس في دائرة التقاعد بمدينة النجف بمبلغ تجاوز 350 مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن فريقاً من محققيها توجه الى النجف و"قام بضبط موظفين اثنين إضافة إلى استمارات مصروف (الزائد) المدرج فيها أرقام وصولات القبض التي لم يتم ترحيل قيمة مبالغها النقدية إلى سجل (يومية الصندوق)".

وقادت التحقيقات الأولية، وفقاً للبيان، إلى استخدم المتهمين ذات رقم وصل القبض في معاملتين مختلفتين، وترحيل قيمة المبلغ إلى السجل بشكلٍ أصوليٍّ في المعاملة الأولى، فيما تمَّ اختلاس مبالغ المعاملة الثانية.

وأقدم المتهمان اللذان يعملان أميني صندوق في دائرة تقاعد النجف باختلاس مبلغ يقدر بأكثر من 355 مليون دينار، بحسب بيان هيئة النزاهة.

وجاء في البيان "تمَّ تنظـيم محضر ضبطٍ أصوليَّ بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرة قضائيَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.