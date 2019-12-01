الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الأراضي السكنية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الأحد، عن اطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 70 لسنة 2019 لكافة المواطنين وحسب الضوابط وللفئات كلها.

وبحسب المركز الإعلامي للوزارة فانه بإمكان المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة والاطلاع على الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم واختيار الفئة المشمول بها وهم ذوو الرعاية الاجتماعية وذوو الإعاقة والفئات الاخرى وذوو الدخل العالي.

وأوضح المركز الإعلامي أن الوزارة عملت على تنفيذ القرار 70 منُذ صدوره في شهر آذار الماضي بمتابعة واشراف مباشر من الوزير.

للدخول الى الاستمارة الإلكترونية اضغط هنا.