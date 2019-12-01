صرف دفعة جديدة من "السلف الخماسية" لموظفي العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي الثلاثاء عن صرف دفعة جديدة من المشمولين ‏سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين 5 و10 و15 و20 و‏‏25 مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.‏

وقال المصرف في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إنه صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة ‏لأكثر من 2000 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ‏وحصلوا على البطاقة الإلكترونية.‏

وأوضح البيان أن صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ‏إبلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك ‏بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن ‏طريق أدوات الدفع الإلكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليه.‏