"الرافدين" يطلق دفعة سلف جديدة للموظفين

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي العراقي السبت عن اطلاق دفعة سلف جديدة للموظفين بواسطة بطاقة الائتمان (ماستر كارد).

وقال المصرف في بيان إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من خمسة الاف موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

وكان مصرف الرافدين قد باشر منذ عام 2009 بمنح سلف وقروض للموظفين مقابل فوائد مالية وشروط مختلفة وبفترات تسديد زمنية متباينة.