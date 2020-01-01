"التراشق الثلاثي" يرفع أسعار الدولار في عموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الدولار ارتفاعاً طفيفاً اليوم الاثنين وذلك بعد تصاعد التراشق والتهديدات والتصريحات بين الولايات المتحدة وايران والعراق.

ففي بغداد بلغ سعر صرف فئة 100 دولار 123 ألف دينار، فيما تم تسجيل فارق بسيط في أسواق عديدة داخل بغداد نفسها وفي مدن أخرى.

وبلغ السعر في بعض بورصات الصيرفة 122 ألفاً و700 دينار.

وفي إقليم كوردستان بلغ سعر صرف 100 دولار 122 ألفاً و400 دينار. وتم ايضا تسجيل فارق بسيط في السعر في مدن أخرى من الإقليم.

وقال اقتصاديون إن أسعار الدولار تكاد تكون ثابتة، وانحوا باللائمة على تجار العملة بسبب "التلاعب بالأسعار" بعد تهديدات ترامب.

واليوم عطلة رسمية في العراق عدا كوردستان بمناسبة عيد الجيش.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار عقب الغارة الأمريكية التي قتل خلالها الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وعززت أسعار النفط مكاسبها مجدداً لترتفع الى اثنين بالمئة، دافعةً برنت فوق 70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط.