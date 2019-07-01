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وزير التجارة: العراق يشتري قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
العراق يشتري قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي
العراق يشتري قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي - الصورة لوكالة رويترز
القمح المحصول المحلي وزارة التجارة العراقية

اربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي مما يجعل البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي.

وقال الوزير في بيان نقله المتحدث الإعلامي باسم الوزارة  "الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هي أكثر من كل المواسم خلال العقود السابقة" بحسب ما أفادت "رويترز".

وكان العاني قد أعلن بدء الموسم التسويقي في 15 أبريل نيسان الماضي، فيما أفادت وزارة التجارة بأن هذا الموسم يشهد حالة استثنائية باستلام الفلاحين مستحقاتهم بعد 72 ساعة من استلام المحصول.

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