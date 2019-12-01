غازبروم ترفع إنتاج "نفط سركالة" في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة غازبروم نفط الروسية الثلاثاء إنها أنتجت ثلاثة ملايين طن من النفط منذ بدء العمليات التجارية في حقل سركالة النفطي في إقليم كوردستان.

وتولت غازبروم نفط المسؤولية عن إدارة حقل سركالة النفطي بعد حصولها عام 2016.

وقالت غازبروم نفط، حسبما أوردته رويترز، إن إنتاجها اليومي الحالي في حقل النفط يبلغ أربعة آلاف طن (30 ألف و500 برميل من النفط).

وسبق أن قالت شركة النفط الروسية العملاقة إنها تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية في الحقل الى 25 بالمئة عن طريق حفر بئر ثالثة.

وتشارك شركة غازيروم نفط في مشروعين بإقليم كوردستان في امتيازي شاكال وكرميان.