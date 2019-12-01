البيشمركة تبدد مخاوف عملاق الغاز الروسي في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب مدير شركة غازبروم الروسية الكسندر ديبال، إن قوات البيشمركة بددت مخاوف شركته للعمل في إقليم كوردستان بينما لا تزال الخطورة تحيق بها في باقي العراق.

وتشارك غازبروم نفط، التابعة لعملاق الغاز الروسي غازبروم، في مشروعين في كوردستان في امتيازي شاكال وكرميان، كما تعمل في مشروع آخر في العراق.

وقال الكسندر ديبال لكوردستان 24 إن عمل شركته في العراق لا تزال تحيط به "خطورة"، مشيراً على ما يبدو الى المخاوف الأمنية المتصلة بتنظيم داعش.

وتابع "يتعين أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار".