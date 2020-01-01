كوردستان تمدد تسديد "قروض المجمعات" وتسقط الغرامات

أربيل (كوردستان24)- كشفت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان مؤخراً، عن صدور قرار يقضي بتمديد فترة تسديد قروض المجمعات السكنية وذلك اعتبارا من مطلع العام الجاري.

وقال المدير العام للدائرة القانونية والمالية في هيئة الاستثمار مخلص سليم مراد لكوردستان 24 "سنعمل بقرار مجلس وزراء إقليم كوردستان الخاص بقروض السكن اعتباراً من بداية العام الحالي".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد أجاب على طلبات تقدم بها مستفيدون من صندوق الإسكان تتعلق بتراكم الديون الكثيرة عليهم، وعدم تسديدها بسبب الأزمة المالية.

وبحسب الكتاب فإن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وقع على ثلاثة قرارات نصت على استيفاء أموال القروض عن طريق الرواتب المدخرة، وكذلك إعفاء المستفيدين من الفائدة المالية المترتبة عليهم جراء تأخير السداد حتى الانتهاء من الرواتب المدخرة.

كما نصت القرارات على تمديد القروض لمدة 10 – 20 عاما لأولئك المستفيدين الذين تسلموا 80% من أسعار الوحدات السكنية.