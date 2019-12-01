الغضبان يوجه بخفض الانتاج النفطي العراقي بما فيه نفط كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير النفط العراقي ثامر الغضبان التشكيلات النفطية للوزارة بخفض معدلات الانتاج الى المستويات المحددة ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك".

وتم تحديد انتاج العراق ب4 ملايين و513 الف برميل باليوم بضمنها الانتاج في إقليم كوردستان في كانون الاول من العام 2018.

وقال الغضبان خلال حضوره الاجتماع الوزاري 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في العاصمة النمساوية فيينا ان هذا الاجراء يأتي التزاماً وحرصاً من العراق على استقرار السوق النفطية العالمية ومعالجة للفائض النفطي فيه، والعمل على اعادة التوازن بين العرض والطلب.

واضاف ان وزراء الدول المصدرة للنفط في منظمة "اوبك "والمتحالفين معها يأملون التوصل اليوم الجمعة الى اتفاق جديد يحقق استقراراً افضل للسوق النفطية العالمية، ويقلل من حالة القلق للمنتجين والمستهلكين على حد سواء بسبب الظروف والتحديات التي تواجه السوق النفطية.