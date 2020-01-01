كهرباء كركوك توضح سبب زيادة التقنين

أربيل (كوردستان 24)- اوضحت دائرة توزيع كهرباء محافظة كركوك، اليوم الاحد، سبب زيادة ساعات قطع الكهرباء.

وجاء في بيان ان "زيادة ساعات القطع في محافظة كركوك بسبب شح التوليد وعدم اكمال تصليح الوحدة الغازية في محطة كركوك الغازية بسعة ٢٦٠ ميكا واط وايضا عدم اكمال صيانة الوحدات الغازية بسعة ٩٠ ميكا واط في محطة الدبس الغازية وتجهيز ١٠٠ ميكاواط فقط من المستثمر في الاقليم".

وتابع البيان "والدخول في حمل الذروة الشتوي وتقليل حصة المحافظة من الشبكة الوطنية كل هذه الاسباب ادت الى زيادة عدد ساعات القطع علما ان حمل كركوك الكامل هو ١٣٠٠ ميكا والمجهز حاليا ٥٠٠ ميكا واط من الشبكة الوطنية و١٠٠ ميكا من المستثمر فقط".

ودعا البيان المواطنين الى الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية.