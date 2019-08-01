الرافدين يحصر قروض الـ"100 مليون" بالوحدات السكنية

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين اليوم الاثنين أن منح قروض 100 مليون دينار كحد اعلى للموظفين و50 مليون للمواطنين يكون لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية في بغداد والمحافظات.

وقال المصرف في بيان اصدره مكتبه الإعلامي إن "على الشركات الاستثمارية الراغبة بتسويق وحداتها ومجمعاتها السكنية ودعمها وتمويلها زيارة الادارة العامة للمصرف لغرض التنسيق والتعاون وتوفير الدعم اللازم و تنشيط الاقتصاد الوطني وصولا الى حل أزمة السكن".

واضاف ان "المصرف سيحدد اسماء اخرى للمجمعات السكنية في بغداد والمحافظات لغرض اطلاع المواطن على الشقق السكنية وفي ضوء ذلك يتم منحه القروض لشراء تلك الوحدات".