شروط التقديم على قطع الأراضي السكنية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت وزارة الإعمار والإسكان يوم امس الأحد، الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية في البلاد.
وتوزعت الاستمارة على أربع فئات هي العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وذوو الإعاقة، الفئات الأخرى (بسعر الخدمات)، بالإضافة الفئات عالية الدخل.
وتنشر (كوردستان 24) شروط التقديم للحصول على تمليك الأراضي وأيضا على طريقة التقديم عبر الاستمارات الإلكترونية أسفل كل فئة.
شروط التمليك بالنسبة للعوائل المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية
شروط التمليك بالنسبة لذوي الإعاقة
شروط التمليك للفئات الأخرى (بسعر الخدمات)
شروط التمليك لفئة عالية الدخل (القطع الكبيرة)
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