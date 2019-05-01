العاني: العراق اشترى 1.5 مليون طن قمح من الانتاج المحلي

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني إن العراق اشترى أكثر من 1.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين في 14 محافظة خلال موسم حصاد العام الحالي.

وجاء في بيان للعاني ان وزارة التجارة العراقية اشترت حتى الآن 1549839 طنا من القمح.

وتوقع العاني الشهر الماضي أن يكون موسم الحصاد لهذا العام سيكون الأكبر حتى الآن من حيث شراء الحبوب المحلية.

وأضاف أن العراق في طريقه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل هطول أمطار غزيرة مشيرا إلى أن بلاده ستستورد كميات أقل من القمح إذا تحققت تلك الكمية.