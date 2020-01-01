الاضطرابات تخفض صادرات نفط العراق

أربيل (كوردستان 24)- تراجعت صادرات العراق من الخام إلى 3.428 مليون برميل يوميا في كانون الأول ديسمبر من 3.5 مليون برميل يوميا الشهر السابق.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قوله إن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 3.326 مليون برميل يوميا، مسجلةً انخفاضا من 3.4 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني نوفمبر 2019.

وسبق أن أعلنت وزارة النفط أن إيقاف الإنتاج من حقل الناصرية في جنوب البلاد بصورة مؤقتة بسبب الاحتجاجات لن يؤثر على صادرات العراق من النفط وإنتاجه.

والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، وثاني أكبر مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدر نحو 3.4 ملايين برميل يوميا من ميناء البصرة.

ويعتمد العراق بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط التي تشكل 90% من ميزانية البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25%.

ويطالب المحتجون في عموم العراق بمعالجة الفساد المستشري في البلاد والبطالة التي خلفها تحكم الأحزاب المهيمنة على السلطة منذ 16 عاماً.