النفط: الأوضاع في الحقول طبيعية وعمليات التصدير لم تتأثر

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية الجمعة إن الموظفين الأجانب ممن يحملون الجنسية الأمريكية قد غادروا الشركات النفطية العاملة في البلاد استجابة لطلب حكومتهم، وأشارت في الوقت نفسه الى أن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر بالإجلاء.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية عالمية بان العشرات من الموظفين الأمريكيين في شركات النفط الأجنبية يستعدون لمغادرة العراق بعدما أعلنت واشنطن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس فجر اليوم.

وقالت وزارة النفط في بيان إنها "تنفي وزارة النفط مغادرة موظفين أجانب يعملون في الشركات النفطية جنوب العراق، باستثناء عدد من الموظفين العاملين ممن يحملون الجنسية الأمريكية فقط، استجابة لطلب حكومتهم". ولم يحدد البيان مواقع تلك الشركات.

وأضاقت أن "الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق ولم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير".

يأتي هذا بينما ناشدت السفارة الأمريكية في بغداد جميع المواطنين مغادرة العراق فورا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في شركات النفط إن العشرات من موظفيها من حملة الجنسية الأمريكية في مدينة البصرة النفطية يستعدون لمغادرة البلاد اليوم.