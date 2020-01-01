دانة غاز: أحداث العراق لم تؤثر على أعمالنا في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة دانة غاز الخميس، عدم تعرض أعمالها لأي تهديد في إقليم كوردستان على خلفية التطورات الأخيرة في العراق.

ونقل موقع (مباشر) الاقتصادي عن رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز محمد المبيضين قوله إن أعمال الشركة تسير بشكل طبيعي وبعيدة تماماً عن منطقة الأحداث الراهنة في العراق.

ولفت إلى أن "الشركة تتخذ بشكل دائم كل الإجراءات الاحترازية للتحوط وحماية أعمالها في كوردستان العراق".

وأوضح المبيضين أن "الشركة تمتلك أصولاً في كوردستان العراق قيمتها تتجاوز 1.6 مليار دولار وتقوم بتشغيلها بشكل مستمر بلا انقطاع منذ عام 2008 وذلك على الرغم من جميع الأحداث التي شهدتها المنطقة".

وأكد أن "دانة غاز" ما زالت تعتزم مضاعفة إنتاجها هناك لـ 900 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول 2023، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف أيضاً التوسع بإقليم كوردستان وذلك من خلال إضافة خطين لإنتاج الغاز تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 250 مليون قدم مكعبة يومياً.

وتتولى شركة "بيرل بتروليوم" المشروع مشترك بين شركة "نفط الهلال" و"دانة غاز" مهام التنقيب والإنتاج في إقليم كوردستان.

وتمتلك دانة غاز أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 67.6 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.