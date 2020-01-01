رسالة طمأنة من المركزي اللبناني للمستثمرين كافة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف لبنان المركزي أن البنوك لن تقتطع من الودائع بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.

وجاء ذلك ردا على مخاوف بشأن المخاطر المحتملة أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقال مصرف لبنان المركزي على حسابه في تويتر إن "السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين".

وأضاف أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع.

وقال حاكم المصرف رياض سلامة إن مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج.

وهزت أزمة لبنان المثقل بالديون الثقة في بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم.

كانت البنوك فرضت قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج منذ أواخر العام المنصرم، في محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال.