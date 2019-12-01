الرافدين يعلن تفاصيل "القروض الخمسة" ويحدد سقفها المالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي في العراق الجمعة عن تفاصيل القروض التي يمنحها للموظفين والمواطنين، مشيراً الى أنها تنوعت ما بين السلف الشخصية أو شراء وحدات سكنية استثمارية أو ترميمها وإضافة بناء عليها.

وقال المصرف في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إن الخدمات التي يقدمها المصرف للمواطنين والموظفين شملت قروض الوحدات السكنية الاستثمارية بمبلغ 100 مليون دينار للموظفين و50 مليون دينار للمواطنين بكفالة كفيل ضامن ويتم الاستغناء عن الكفيل للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا.

وشملت القائمة قروض البناء للمواطنين البالغة 50 مليون دينار بعد تقديم سند عقار لأرض سكنية على أن تكون المساحة 200 متر أو يتم اعتماد إجازة بناء باسم طالب القرض حصرا ولمدة عشر سنوات.

وتضمنت كذلك سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا وحدها الأعلى 25 مليون دينار والتقديم عليها إلكترونياً من فروع المصرف.

كما شملت قروض لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية أو إضافة بناء بمبلغ 30 مليون دينار للمواطنين و50 مليون دينار للموظفين لقاء رهن عقار المراد تأهيله، فضلاً عن قروض مجمع بسماية السكني وبدون كفيل.