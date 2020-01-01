كوردستان تقيد استيراد البيض المستورد وتقارن بين الأحمر والأبيض

أربيل (كوردستان 24)- شدد إقليم كوردستان من الإجراءات المتخذة لمنع دخول بيض المائدة المستورد الى أراضيه، وانتشاره في الأسواق المحلية.
وضبطت السلطات المحلية واللجان الرقابية في محافظات الإقليم مؤخرا كميات كبيرة من بيض المائدة المستورد خاصة القادمة من تركيا.
وقال مدير لجنة الرقابة التجارية في محافظة أربيل هيمن مراد لكوردستان 24 إنه "بقرار الحكومة العراقية، و وزارة الزراعة الكوردستانية تم حظر استيراد بيض المائدة بهدف تطوير مشاريع إنتاج البيض المحلي وتأمين الأنواع ذات الجودة المطلوبة".
وحظرت الحكومة الاتحادية في شهر مايو أيار الماضي استيراد البيض والدجاج من الخارج.
واردف المسؤول بالقول انه "ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة مشتركة عليا في إقليم كوردستان لمراقبة مشاريع إنتاج البيض وكذلك طرق تسويقها داخل الأسواق المحلية من اجل الحفاظ على الأسعار ومنع ارتفاعها، وتوفير طلب السوق من تلك المادة الغذائية".
وتقرر مؤخرا في مدينة أربيل إبلاغ جميع متاجر بيع المواد الغذائية ان تعتمد فقط بيض المائدة المحلي وألّا تروج للمستورد.
وأضاف مراد أن "الإنتاج المحلي من مشاريع بيض المائدة في تزايد مستمر يوم بعد آخر، وهو يؤمن حاجة الناس ولا نرى أن هناك ضرورة للاستيراد"، مشيرا الى ان "أسعار هذه المنتج الغذائي في إقليم كوردستان ملائم الى حد ما ويتراوح سعر الطبقة الواحدة بالمفرد بين 4000 – 4500".
وتراقب اللجان عن كثب السوق للاطلاع على الأسعار والتأكد من أنواع بيض المائدة التي تباع في المحال والمتاجر.
وعن أنواع البيض، قال مدير لجنة الرقابة التجارية انه "لا يوجد فرق بين البيض ذي اللون الأبيض والأحمر ونشجع المستهلكين على ألا يميزوا بين اللونين، وان يتناولوا النوعين"، منوها الى أن إقليم كوردستان ينتج ايضا اللونين من البيض، غير ان اللون الأحمر أكثر غنى بالعناصر الغذائية.
ت: ي ع
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