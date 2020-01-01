كوردستان تقيد استيراد البيض المستورد وتقارن بين الأحمر والأبيض

وتقرر مؤخرا في مدينة أربيل إبلاغ جميع متاجر بيع المواد الغذائية ان تعتمد فقط بيض المائدة المحلي وألّا تروج للمستورد.

وأضاف مراد أن "الإنتاج المحلي من مشاريع بيض المائدة في تزايد مستمر يوم بعد آخر، وهو يؤمن حاجة الناس ولا نرى أن هناك ضرورة للاستيراد"، مشيرا الى ان "أسعار هذه المنتج الغذائي في إقليم كوردستان ملائم الى حد ما ويتراوح سعر الطبقة الواحدة بالمفرد بين 4000 – 4500".

وتراقب اللجان عن كثب السوق للاطلاع على الأسعار والتأكد من أنواع بيض المائدة التي تباع في المحال والمتاجر.

وعن أنواع البيض، قال مدير لجنة الرقابة التجارية انه "لا يوجد فرق بين البيض ذي اللون الأبيض والأحمر ونشجع المستهلكين على ألا يميزوا بين اللونين، وان يتناولوا النوعين"، منوها الى أن إقليم كوردستان ينتج ايضا اللونين من البيض، غير ان اللون الأحمر أكثر غنى بالعناصر الغذائية.

ت: ي ع