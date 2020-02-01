العراق يمنع صيد الأسماك وتسويقها بين المحافظات

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الزراعة العراقية اليوم الاثنين منع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها بين المحافظات تزامنا مع بدء موسم التكاثر في الأنهار والأهوار والمسطحات المائية كافة من اجل تنمية وزيادة أعداد الثروة السمكية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار يشمل منع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية والنجف، على أن يسري الحظر على تلك المحافظات اعتباراً من 15 من الشهر الجاري لغاية 15 من شهر نيسان أبريل المقبل.

وحدد القرار الفترة من 1 آذار مارس المقبل ولغاية 1 من أيار مايو بالنسبة لمحافظات بغداد وديالى وصلاح الدين والأنبار وبابل وكربلاء وواسط.

أما كركوك ونينوى فسيكون منع الصيد والتسويق ممنوعاً فيها للفترة من 1 نيسان أبريل ولغاية 1 من تموز يوليو من العام الجاري.

واستثنى القرار كافة الأسماك البحرية والمزارع السمكية وهي الكارب العادي والكارب العشبي والكارب الفضي، بحسب البيان.

وهددت وزارة الزراعة بفرض "عقوبات قانونية" على المخالفين، وقالت إن القرار يهدف "للمحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية في العراق".