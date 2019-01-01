الرافدين يوسع لائحة المجمعات المشمولة بالقروض

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين عن توسيع قائمة اسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح قروض 100 مليون دينار للموظفين الذين يفضل ان يكونوا من الموطنة رواتبهم لدى المصرف و50 مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية.

والمجمعات التي شملها التوسيع هي مجمع درة كربلاء السكني في كربلاء ومجمع الكوثر السكني في الحلة ومجمع مسلم بن عقيل السكني في النجف ومجمع مدينة لؤلؤة السكني في المثنى ومجمع الون السكني في جلولاء - مجمع باب الناصرية السكني في ذي قار.

وقال المصرف في بيان إن هذه المجمعات "استوفت كافة الشروط القانونية والتي يتم على اثرها منح القروض لشراء الوحدات السكنية الى جانب المجمعات التي تم شمولها سابقا بقروض 100 مليون".

والمجمعات السابقة هي مجمع الأمل السكني في البصرة ومجمعي العزيز وبيسان في ذي قار ومجمع مشروع اسكان الدوحة في السماوة.

وأضاف المصرف أنه "وبإمكان الموظفين الراغبين بمنحهم قروض 100 مليون دينار والمواطنين الذين تم تحديد 50 مليون دينار لشراء الشقق السكنية التوجه لتلك المجمعات للإطلاع على مواصفات تلك الشقق".

وأكد البيان أن الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار و50 مليون دينار ومن ضمنها محافظة بغداد.