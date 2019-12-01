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مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من مؤسسات الدولة

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مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من مؤسسات الدولة
مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من مؤسسات الدولة
مصرف الرافدين رواتب مؤسسات الدولة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الخميس عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

واشار البيان الى ان المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن اَي مكان يتواجدون فيه

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