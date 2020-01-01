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"مصر للطيران" تعلق رحلاتها الى بغداد "مؤقتاً"

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"مصر للطيران" تعلق رحلاتها الى بغداد "مؤقتاً"
تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد من الأربعاء حتى الجمعة القادمين - صورة أرشيفية
مصر للطيران العراق بغداد مصر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية الثلاثاء عن  تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد من الأربعاء حتى الجمعة المقبلين لعدم استقرار الأوضاع الأمنية.

وقال المستشار الإعلامي للوزارة باسم عبد الكريم في بيان "نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتباراً من غداً الأربعاء وحتى الجمعة".

وأضاف أن القرار جاء "حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".

ويوم أمس، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأردنية استئناف رحلاتها المباشرة من عمان إلى بغداد بعد توقف ثلاثة أيام لدواع "أمنية احترازية".

وكانت الشركة أعلنت الجمعة تعليق رحلاتها إلى بغداد في إجراء وقائي عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية.

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