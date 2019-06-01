صادرات النفط العراقية ترتفع إلى 3.572 مليون برميل يوميا في ايار

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، ان إجمالي صادرات الخام العراقية ارتفع إلى 3.572 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال شهر أيار مايو الجاري.

وارتفع اجمالي الصادر من الخام مقارنة مع 3.466 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأفادت الوزارة في بيان بأن صادرات النفط من موانئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 3.441 مليون برميل يوميا في المتوسط في مايو أيار ارتفاعا من 3.354 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان وفق ما أوردت رويترز.