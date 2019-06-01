العراق يعتزم تخفيض اسعار الغاز

اربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الجمعة ان وزارته تعتزم تخفيض اسعار الغاز.

وبحسب ما افاد الغضبان فإن هذه الخطوة تاتي سعيا لاستقطاب الشركات الصناعية المستثمرة في هذا القطاع.

وقال الغضبان خلال استضافته في مؤتمر نفط العراق الذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن ان "العراق من الدول المؤسسة لأوبك ولديه دور مؤثر وفاعل في المنظمة".

وأكد الغضبان ان "العراق يسعى الى ان يحتل المرتبة الثانية بين البلدان المصدرة في اوبك".

وتابع ان "العراق يعمل على تنويع مصادره الاقتصادية وألاّ يعتمد بشكل اساس على النفط، ونبحث تفعيل القطاعات الصناعية في العراق لدعم القطاع الخاص".

واضاف ان "هناك مواضيع عديدة نعمل عليها منها صناعة النفثا والبتروكيمياويات اذ بإمكاننا انتاج هاتين المادتين داخليا وتصديرها ايضا" لافتا الى ان بلاده "تريد تخفيض اسعار الغاز لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع".

سوار احمد