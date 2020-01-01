الدولار يواصل تذبذبه تحت وطأة توترات العراق

أربيل (كوردستان 24)- لا تزال أسعار الدولار في عموم العراق تشهد تذبذباً أمام سعر الدينار على وقع التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وبلغ سعر صرف فئة 100 دولار في بغداد 122 ألفاً و250 دينارا (بيع) مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأيام الماضية، فيما تم تسجيل فارق بسيط بالسعر في بورصات صرف أخرى بالعاصمة.

وفي البصرة والنجف وكربلاء وبابل بلغ سعر الصرف 122 ألف دينار، أما في الناصرية وميسان فبلغ سعر الصرف 122 ألفاً و250 ديناراً.

وفي إقليم كوردستان فقد بلغ سعر الصرف في كل من أربيل والسليمانية 121 ألفاً و900 دينار.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد ارتفاعاً ووصل الى 123 ألف دينار لفئة مئة دولار بعد الأزمة بين أمريكا وإيران وإقحام العراق وتهديده بفرض عقوبات عليه.

يأتي هذا في وقت دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تنظيم مظاهرات مليونية ضد الوجود الأمريكي في الوقت الذي هددت فيه واشنطن بفرض عقوبات على بغداد.