العراق وسلطنة عمان يعتزمان التعاون في قطاع النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الخميس، في بيان ان بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان للتعاون في قطاع النفط والغاز.

وتتضمن المذكرة على امكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير الخام المستورد من العراق بحسب ما أفادت "رويترز".

ونقل البيان عن الغضبان قوله إن العراق سيهدف إلى تصدير الخام إلى سلطنة عمان بموجب مذكرة التفاهم، واستيراد المنتجات النفطية من مسقط وبناء منشآت لتخزين الخام في البلدين.