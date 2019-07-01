نفط وطاقة

العراق وسلطنة عمان يعتزمان التعاون في قطاع النفط والغاز

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
العراق وسلطنة عمان يعتزمان التعاون في قطاع النفط والغاز
العراق وعمان يعتزمان التعاون في قطاع النفط والغاز
سلطنة عمان العراق الغاز

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الخميس، في بيان ان بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان للتعاون في قطاع النفط والغاز.

وتتضمن المذكرة على امكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير الخام المستورد من العراق بحسب ما أفادت "رويترز".

ونقل البيان عن الغضبان قوله إن العراق سيهدف إلى تصدير الخام إلى سلطنة عمان بموجب مذكرة التفاهم، واستيراد المنتجات النفطية من مسقط وبناء منشآت لتخزين الخام في البلدين.

معارض مصورة ذات صلة
موضوعات ذات صلة
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة