مال واعمال

الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف 25 مليون دينار للموظفين

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
اطلاق دفعة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي العراق
اطلاق دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين 5 و10 و15 و20 و25 مليون دينار
مصرف الرافدين قروض سلفة

بغداد (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الثلاثاء عن اطلاق دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة  التي تتراوح ما بين 5 و10 و15 و20 و25 مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 5800 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".

وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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