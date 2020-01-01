العراق يزف بشرى للمتقاعدين ويحدد موعد صرف الزيادة

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت هيئة التقاعد الوطنية في العراق الخميس أن رواتب المتقاعدين مع الزيادة ستصرف اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن مطلع الأسبوع المقبل سيكون موعد صرف الرواتب التقاعدية مع الزيادة.

وأشارت هيئة التقاعد الى أن سبب تأخر صرف الرواتب يعود الى إجراءات ربط الزيادة وإدخال التعديلات القانونية المصوت عليها.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد صادق في أواخر العام المنصرم على قانون التقاعد الموحد وذلك بعد إقراره في البرلمان.