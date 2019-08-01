كوردستان تتعهد بتعزيز القطاع الزراعي

اربيل (كوردستان 24)- تعهدت وزيرة الزراعة في إقليم كوردستان، بيغرد طالباني، اليوم الأربعاء بأن الحكومة ستدافع عن منتجاتها وبتعزيز القطاع الزراعي.

وجاءت تعليقات طالباني في بيان بعد انعقاد ورشة عمل كبيرة عقدت في العاصمة أربيل.

وتطرقت الوزيرة إلى الاستثمار في مجالات مختلفة من القطاع الزراعي في اقليم كوردستان.

وقال الوزير للصحفيين إن حكومة إقليم كردستان تعمل حاليًا على صياغة خطة لتعزيز القطاع الزراعي في المنطقة، وإيجاد آليات مناسبة لتسويق المنتجات المحلية، وجذب الاستثمار، وحماية الإنتاج المحلي من الواردات.

وجاءت تعليقاتها بعد أيام من شكاوى من المزارعين المحليين بسبب انخفاض أسعار السوق بقوة والتي بالكاد تغطي تكلفة الإنتاج.

وقالت طالباني "نتأثر جميعا بمشاهدة نتاجات المزارعين التي بذلوا جهودا لانتاجها وهي تهدر".

وتابعت "نريد أن نقول لهم أننا بدأنا في إعداد خطة وبرنامج لزيادة أهمية منتجاتها من حيث التسويق وفي صناعة المواد الغذائية".

وأضافت أن الخطة ستسفر عن نتائج في العام المقبل.

وأبلغت وزيرة الزراعة كوردستان 24 يوم الاثنين أن وزارة الزراعة على اتصال بالقنصليات الأجنبية والمكاتب التمثيلية في إقليم كوردستان لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع ليصبح أحد الركائز الأساسية لاقتصاد المنطقة.

ويقول خبراء الاقتصاد ان جغرافيا اقليم كوردستان تتيح فرصا زراعية واسعة للاستثمار فيها.

وتعهد رئيس وزراء اقليم كوردستان بعد تسنمه منصبه بتحسين الزراعة في اقليم كوردستان وتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد الكامل على النفط والغاز.

سوار أحمد