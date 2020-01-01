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العراق يتصدر لائحة مستوردي الألبان من إيران

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العراق يتصدر لائحة مستوردي الألبان من إيران
يبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق نحو ثمانية مليارات دولار – صورة ارشيفية
ايران التبادل التجاري البان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رابطة صناعة الألبان الإيرانية الاثنين عن تصدر العراق لائحة الدول المستوردة للألبان من ايران.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن عضو الرابطة أمير حسين صفري قوله إن بلاده تصدر 400 ألف طن من منتجات الألبان بقيمة 750 مليون دولار سنوياً.

وأضاف أن منتجات الألبان تتصدر قائمة المواد الغذائية المصدرة من إيران، في الوقت الذي يتبوأ فيه العراق ترتيب المستوردين لها.

وأشار صفري الى أن منتجات الألبان الإيرانية تستحوذ على 40 الى 45 بالمئة من السوق العراقية في الوقت الراهن.

ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين إيران والعراق نحو ثمانية مليارات دولار.

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