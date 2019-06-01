نفط وطاقة

الغضبان يرجح تمديد أوبك لاتفاق خفض إمدادات الخام في الاسبوع المقبل

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
العراق يرجح تمديد أوبك لاتفاق خفض إمدادات النفط الخام
العراق يرجح تمديد أوبك لاتفاق خفض إمدادات النفط الخام
اوبك وزارة النفط العراقية النفط الخام

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الخميس إن من المرجح أن تمدد أوبك اتفاق خفض إمدادات الخام خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.

ورجح الغضبان أن تبقي أوبك على القيود لتظل على الأقل عند مستواها الحالي المستمر منذ الأول من يناير كانون الثاني.

وأبلغ الوزير الصحفيين في لندن أن شركة إكسون استكملت عملية إجلاء لموظفيها من حقل في جنوب العراق لأسباب أمنية، في خطوة قالت بغداد إنها غير مبررة وفق ما اوردت "رويترز".

وأضاف أن العراق يعكف أيضا على صياغة رؤوس اتفاق بشأن صفقة جديدة للطاقة مع الشركة الأمريكية.

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