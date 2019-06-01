العراق يرجح تمديد أوبك لاتفاق خفض إمدادات النفط الخام

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الخميس إن من المرجح أن تمدد أوبك اتفاق خفض إمدادات الخام خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.

ورجح الغضبان أن تبقي أوبك على القيود لتظل على الأقل عند مستواها الحالي المستمر منذ الأول من يناير كانون الثاني.

وأبلغ الوزير الصحفيين في لندن أن شركة إكسون استكملت عملية إجلاء لموظفيها من حقل في جنوب العراق لأسباب أمنية، في خطوة قالت بغداد إنها غير مبررة وفق ما اوردت "رويترز".

وأضاف أن العراق يعكف أيضا على صياغة رؤوس اتفاق بشأن صفقة جديدة للطاقة مع الشركة الأمريكية.