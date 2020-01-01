أسعار النفط ترتفع رغم مخاوف انتشار "كورونا"

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا في الصين أودى بحياة 25 حتى الآن، مما قد يكبح السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.35 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفض العقد اثنين بالمئة يوم الخميس و4.6 بالمئة في الأسبوع.

وتلقت الأسعار الدعم بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.