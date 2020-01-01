النفط تعلق حول حقيقة سحب شركة صينية موظفيها من غرب القرنة

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، سحب مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) لموظفيها من حقل غرب القرنة-1 النفطي الذي تديره إكسون موبيل الأمريكية.

وكانت رويترز قد ذكرت نقلا عن مصدر بالشركة يوم الأربعاء أن سي.إن.بي.سي، أحد أكبر المستثمرين في النفط العراقي، سحبت حوالي 20 موظفا من حقل غرب القرنة-1 يوم الأحد.

وقال المصدر الذي مقره بكين إن الشركة اتخذت هذه الخطوة عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق الأسبوع الماضي، مضيفا أن الشركة التابعة للدولة أبقت على موظفيها في حقلين آخرين.

وقالت الوزارة إن مدير مكتب سي.إن.بي.سي في بغداد أكد التزام الشركة بتطوير حقول نفط العراق وقال إن أيا من العاملين لم يغادر العراق.