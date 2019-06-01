طهران: العراق سدد نصف ديونه لإيران عبر استيراد الكهرباء

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الطاقة الإيرانية ان العراق سدد 50 بالمئة من ديونه عبر استيراد الكهرباء من ايران، مؤكدة انها تستلم مستحقات تصدير الكهرباء من العراق بالدينار واليورو.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد وزير الطاقة همايون حائري أن "إيران تتسلم حاليا مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار واليورو".

وأوضح بأن "بغداد سددت ما يصل لـ 50 بالمئة من إجمالي الديون المترتبة عليها بهذا الخصوص".

ويستورد العراق الطاقة الكهربائية حاليا من إيران عبر أربعة خطوط هي خط كرمنشاه - ديالى وخط سربيل زهاب - خانقين وخط عبدان - البصرة، وخط كرخة – عمارة.

وتغذى هذه المحافظات عبر خطوط كهرباء الضغط العالي.