إطلاق سلف وقروض لمنتسبي الداخلية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي في العراق الاثنين عن توفير السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية الذين يتم توطين رواتبهم في المصرف وحصولهم على الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن "منتسبي الداخلية أصبحوا مشمولين بكافة القروض والسلف التي يمنحها المصرف".

ودعا المصرف منتسبي الداخلية الى "اغتنام الفرصة والاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف وذلك كون مصرف الرافدين من المصارف الحكومية الرائدة والعريقة ولديه إمكانات كبيرة في تقديم افضل الخدمات وبتكنولوجيا وتطور وحداثة توازي تطورات العالم".