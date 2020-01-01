نفط وطاقة

تهديدات ترامب للعراق وإيران ترفع أسعار النفط مجدداً

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تهديدات ترامب للعراق وإيران تعزز مكاسب النفط مجدداً
تأتي المكاسب بعد صعود بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة عقب الغارة الأمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة – صورة ارشيفية
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أربيل (كوردستان 24)- عززت أسعار النفط مكاسبها مجدداً لترتفع الى اثنين بالمئة، دافعةً برنت فوق 70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ووفقا لوكالة رويترز فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة عن تسوية الجمعة.

وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل، مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1 بالمئة بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ نيسان ابريل.

وتأتي المكاسب بعد صعود بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة عقب الغارة الأمريكية قرب مطار بغداد، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط.

وهدد الرئيس ترامب بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في حالة إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب منه.

ويأتي ذلك بعدما دعت الحكومة العراقية، بناءً على قرار من البرلمان العراقي، القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة البلاد.

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