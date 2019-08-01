ارتفاع صادرات العراق النفطية من موانئ الجنوب

اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولان في قطاع النفط ان صادرات النفط من موانئ جنوب العراق قد ارتفعت خلال شهر آب اغسطس الجاري.

ونقلت رويترز عن المسؤولين اليوم الخميس ، ان متوسط صادرات النفط الخام من موانئ جنوب العراق المطلة على الخليج يبلغ نحو 3.482 مليون برميل يوميا منذ بداية آب.

وبلغت صادرات موانئ البصرة 3.435 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، ارتفاعا من 3.39 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وينتج العراق أقل من قدرته القصوى التي تقدر بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، وذلك تماشيا مع اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا بهدف دعم الأسعار.